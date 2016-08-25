Как сделать выкладной френч гелем в домашних условиях: урок с фото

Некоторые девушки считают, что наращивание ногтей гелем вредит собственным ногтям. Я и сама когда-то так считала, пока не решила более тщательно изучить этот вопрос. Оказалось, что собственный ноготь есть не что иное, как отмершие клетки ногтевой пластины. Дышать ноготь не может, а значит и покрытие пластины гелевым покрытием никак не отразится на так называемом «дыхании».

Второе заблуждение связано с тем, что в моде только натуральные ногти. Конечно, если ваш мастер недостаточно хорошо делает гелевые ногти, то лучше оставить натуральность. Но при сравнении красивого маникюра на натуральных и искусственных ногтях, подавляющее большинство опрашиваемых отдаст предпочтение второму. Поэтому, если вы хотите носить гелевые искусственные ногти, носите на здоровье.



Ну, а этот урок с пошаговыми фотографиями будет посвящён тому, как сделать выкладной френч гелем в домашних условиях.

Чтобы сделать выкладной френч гелем в домашних условиях, понадобятся следующие материалы и инструменты:

праймер;

база под гель;

топ глянцевый с липким слоем;

дегидратор (снимает липкий слой, обезжиривает ногтевую пластину);

гель камуфляжный;

гель белый;

гель универсальный (с фиолетовым оттенком, который при высушивании в лампе не даёт желтоватого оттенка);

кисть плоская для выкладывания геля;

кисть плоская для удаления лишнего геля со свободного края;

пилка для опиливания искусственного ногтя (100/100 грит);

баф для шлифовки ногтевой пластины;

лампа ультрафиолетовая (36 Вт) для сушки.

Пошаговый урок «Как сделать выкладной френч гелем в домашних условиях»

1) Если у вас уже были нарощенные гелевые ногти, то их нужно подготовить к коррекции: снять цветной гель-лак, удалить отслойки, обработать ногтевую пластину в зоне лунки, запилить синусы и придать ногтю желаемую форму. Если вы наращиваете ногти впервые, то вначале запиливается ногтевая пластина натурального ногтя, подготавливается к наращиванию, затем наращиваются ногти на формы, сушатся, и им придаётся желаемая форма. В начале выкладывания френча гелем рука выглядит примерно так.

2) Чтобы обеспечить хорошую сцепляемость искусственного материала с натуральным ногтем, обрабатываем ноготь праймером. Я использую безкислотный праймер, это удобно и безопасно, если жидкость попадает на кутикулу.

3) Затем наносим на ногтевые пластины базу под гель. Это обеспечит хорошее прилегание геля к ногтевой пластине, защитит от отслоек и сколов. Старайтесь при нанесении не заливать кутикулу, иначе маникюр будет выглядеть неопрятно.

4) Базу нужно просушить в лампе 2 минуты.

5) Теперь берём плоскую кисть и наносим на ноготь камуфляжный гель на 2/3 его длины от кутикулы. Зона свободного края должна оставаться непокрытой. Если гель затёк на этот участок, уделите излишки геля второй плоской кистью, формируя зону улыбки.

6) Каждый ноготок лучше выкладывать отдельно и запекать в лампе по 2 минуты, чтобы гель не успевал растекаться и не затекал на кутикулу и боковые валики.

7) Теперь вытираем кисть с помощью дегидратора и берём белый гель.

8) Его выкладываем только на участок отросшего края. Запекаем в лампе 2-3 минуты.

9) Когда все ноготки готовы и хорошо просушены, закройте баночки с гелем. Следующим этапом идёт опиливание ногтей, и если в гели попадёт пыль от ногтей, они утратят свои качественные свойства. Ногтевые пластины обрабатываем дегидратором (смочив в нём ватный спонж), удаляя липкий слой.

10) Опиливаем ногти в следующей последовательности. Вначале проходим боковые участки, удаляя возможные наплывы и придавая ногтям направленность. Затем проходим пилкой по всей поверхности, хорошо запиливаем синусы (участки вокруг кутикулы), и после этого свободный край.

11) После работы удаляем дегидратором пыль с ногтей и покрываем их тонким слоем универсального геля, чтобы сделать маникюр более устойчивым к царапинам. Сушим ногти в лампе 2 минуты.

12) В конце покрываем ногти топом (финишным покрытием) с глянцевым эффектом, чтобы обеспечить маникюру блеск. Топ тоже сушим в лампе 2 минуты.

13) Снимаем дегидратором липкий слой, маникюр готов.

Мне неудобно сфотографировать самой две руки, но поверьте, вторая выглядит не хуже первой. Выкладной френч хорош тем, что край ногтя (белый кончик) не царапается, не облущивается. Руки выглядят ухоженными, красивыми, а о маникюре можно забыть на 3 недели минимум.

После окончания процедуры кутикулу нужно смазать маслом, т.к. ей пришлось выдержать тот ещё стресс при опиливании ногтей и сушке под ультрафиолетовым светом лампы.