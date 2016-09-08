Маска из голубой глины для лица (от прыщей) в домашних условиях

Вы являетесь обладательницей жирной кожи, которая подвержена образованию прыщей? Специально для вас мы подготовили пошаговый рецепт с фото по приготовлению маски для лица из голубой глины в домашних условиях, которая поможет вам решить эту проблему.

Чтобы избавиться от ненавистных прыщей, в первую очередь нужно очистить поры от загрязнений и токсинов, а также нормализовать выработку кожного сала. Со всеми этими задачами прекрасно справляется косметическая голубая глина. Именно поэтому мы предлагаем вам ознакомиться с пошаговым мастер-классом по приготовлению маски из голубой глины для лица от прыщей.



О полезных свойствах голубой глины было известно ещё во времена Древнего Египта. В старинных летописях сказано, что легендарная Клеопатра использовала этот минерал в косметических целях, что позволяло её коже всегда оставаться свежей и чистой. Натуральная голубая глина богата ценными минералами и соединениями, которые благотворно влияют на состояние кожи. В составе этого сырья находится родий – вещество, которое очищает внутренние слои эпидермиса от шлаков и загрязнений. Благодаря всем этим особенностям маска для лица из голубой глины от прыщей, приготовленная в домашних условиях, способна избавить вас от проблем с кожей.

Для лучшего эффекта косметические средства на основе голубой глины можно дополнять вспомогательными элементами.

Из нашего фото-рецепта вы узнаете, как сделать маску против акне из следующих ингредиентов:

косметическая голубая глина - 1 столовая ложка;

детская присыпка (тальк) – 1 чайная ложка;

глицерин – 1 чайная ложка;

спирт – 1 чайная ложка;

небольшое количество очищенной воды.

Способ приготовления:

1) Берём подходящую ёмкость и высыпаем в неё голубую глину. Если в порошке глины присутствуют комочки, желательно просеять его через сито, благодаря чему маска получится однородной и мягкой.

2) Добавляем к глине детскую присыпку или тальк, слегка перемешав ингредиенты.

3) Помешивая сухую смесь, выливаем в неё глицерин.

4) Как только консистенция массы станет однородной, добавляем в неё спирт и снова перемешиваем.

5) На данном этапе маска кажется слишком сухой, поэтому её необходимо разбавить очищенной водой. Чтобы готовая маска удобно наносилась и хорошо держалась на лице, её консистенция должна быть средней.

6) Перед нанесением маски рекомендуется очистить лицо. Если на коже находятся прыщи или высыпания, желательно пользоваться не скрабом, а мягким пилингом или пенкой. Маска наносится плавными движениями с помощью косметической кисти. Вначале обработайте область Т-зоны, а затем переходите к щекам, подбородку и овалу лица.

Держите маску около 15-ти минут, а затем смойте её тёплой водой.



Маска против прыщей на основе голубой глины очищает и стягивает поры, а также подсушивает высыпания. Кроме того, поскольку в составе этого средства присутствует глицерин, маска оказывает лёгкий увлажняющий и питательный эффект. При регулярном использовании маски (примерно 2-3 раза в неделю), произойдёт нормализация процесса выработки кожного жира, что постепенно избавит вас от прыщей и акне.