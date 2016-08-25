Кабачковые лодочки, фаршированные морковью, яйцами и сыром в духовке: рецепт с фото

Кабачок приехал в Европу из Мексики вместе с такими экзотическими дарами природы Нового Света, как картошка и помидоры. Как ни странно, сами мексиканцы нашли применение только семенам спелых плодов и не догадались использовать в пищу недозрелые кабачки. Это сделали за них итальянцы.

Кабачки считаются диетическим продуктом. Их можно без опаски давать даже детям и больным. Используя кабачки в различных салатах, рагу, запеканках, можно не только улучшить их вкус, но и снизить калорийность блюда. Это и не удивительно. Ведь кабачок на 94,5% состоит из воды. Кабачки идеально подходят для запекания с начинкой. Их можно наполнять грибами, мясным фаршем, сыром, креветками или крупами. Очень сочное, вкусное и при этом низкокалорийное блюдо получится, если наполнить лодочки из кабачков овощной начинкой. Сегодня мы сделаем кабачковые лодочки, фаршированные морковью, яйцами и сыром, запечённые в духовке.

Ингредиенты для фаршированных кабачков на 3 порции:

молодые кабачки – 3 шт.;

морковь – 1 крупная;

репчатый лук – 1 головка;

кинза или петрушка – 1 пучок;

чеснок – 2 зубчика;

яйцо – 1 шт.;

томатная паста – 2 ст. л.;

сыр – 50 г;

растительное масло для жарки – 50 мл;

соль, перец по вкусу.

Рецепт приготовления:

1) Репчатый лук вымыть и очистить от шелухи. Нарезать головку мелкими кубиками. Морковку вымыть, очистить и натереть на крупной тёрке или измельчить соломкой.

2) Кабачки вымыть и обсушить. Срезать утолщение у плодоножки. Затем разрезать каждый кабачок вдоль на две половины. Ложкой удалить мякоть с семенами. При этом лодочки должны остаться с довольно толстыми стенками, не менее 7-8 мм.

3) Мякоть кабачка нарезать кубиками.

4) В сковородке нагреть немного растительного масла. Выложить в него лук и морковь, перемешать и обжарить. Когда лук подрумянится, добавить измельчённые кабачки.

5) Периодически помешивая, овощи нежно тушить под закрытой крышкой 10–15 минут до готовности. Тем временем необходимо подготовить зелень и чеснок. Кинзу следует промыть, стряхнуть лишнюю влагу и измельчить. Чеснок нужно очистить от шелухи и мелко порезать или выдавить через пресс. К готовым овощам необходимо добавить кинзу и чеснок.

6) Начинку следует снять с огня и перемешать. Затем добавить соль, перец и перемешать. В последнюю очередь к тушёным овощам нужно добавить сырое яйцо и вымешать начинку до однородности.

7) Внутреннюю поверхность кабачковых лодочек натереть солью. Затем смазать томатной пастой.

8) Выложить кабачки на застеленный пергаментом противень. Заполнить лодочки овощной начинкой.

9) Поставить противень с кабачками в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекать лодочки 30–40 минут. Мякоть готовых кабачков должна легко прокалываться вилкой.

10) В заключение посыпать лодочки натёртым сыром и вновь поставить в духовку на 3–5 минут.



Кабачковые лодочки с морковкой подавать как отдельное блюдо или в качестве гарнира к мясу, грибам или рыбе.