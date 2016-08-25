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Кабачковые лодочки, фаршированные морковью, яйцами и сыром в духовке: рецепт с фото

Кабачок приехал в Европу из Мексики вместе с такими экзотическими дарами природы Нового Света, как картошка и помидоры. Как ни странно, сами мексиканцы нашли применение только семенам спелых плодов и не догадались использовать в пищу недозрелые кабачки. Это сделали за них итальянцы.

 

Кабачковые лодочки фаршированные морковью, яйцами и сыром в духовке: фото

 

Кабачки считаются диетическим продуктом. Их можно без опаски давать даже детям и больным. Используя кабачки в различных салатах, рагу, запеканках, можно не только улучшить их вкус, но и снизить калорийность блюда. Это и не удивительно. Ведь кабачок на 94,5% состоит из воды. Кабачки идеально подходят для запекания с начинкой. Их можно наполнять грибами, мясным фаршем, сыром, креветками или крупами. Очень сочное, вкусное и при этом низкокалорийное блюдо получится, если наполнить лодочки из кабачков овощной начинкой. Сегодня мы сделаем кабачковые лодочки, фаршированные морковью, яйцами и сыром, запечённые в духовке.

 

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Ингредиенты для фаршированных кабачков на 3 порции:

  • молодые кабачки – 3 шт.;
  • морковь – 1 крупная;
  • репчатый лук – 1 головка;
  • кинза или петрушка – 1 пучок;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • яйцо – 1 шт.;
  • томатная паста – 2 ст. л.;
  • сыр – 50 г;
  • растительное масло для жарки – 50 мл;
  • соль, перец по вкусу.

Ингредиенты для кабачковых лодочек: фото 1

Рецепт приготовления:

1) Репчатый лук вымыть и очистить от шелухи. Нарезать головку мелкими кубиками. Морковку вымыть, очистить и натереть на крупной тёрке или измельчить соломкой.

 

Измельчённые лук и морковь: фото 2

 

2) Кабачки вымыть и обсушить. Срезать утолщение у плодоножки. Затем разрезать каждый кабачок вдоль на две половины. Ложкой удалить мякоть с семенами. При этом лодочки должны остаться с довольно толстыми стенками, не менее 7-8 мм.

 

Кабачки, очищенные от семян: фото 3

 

3) Мякоть кабачка нарезать кубиками.

 

Измельчённая мякоть кабачков: фото 4

 

4) В сковородке нагреть немного растительного масла. Выложить в него лук и морковь, перемешать и обжарить. Когда лук подрумянится, добавить измельчённые кабачки.

 

Обжаренные лук и морковь с кабачками: фото 5

 

5) Периодически помешивая, овощи нежно тушить под закрытой крышкой 10–15 минут до готовности. Тем временем необходимо подготовить зелень и чеснок. Кинзу следует промыть, стряхнуть лишнюю влагу и измельчить. Чеснок нужно очистить от шелухи и мелко порезать или выдавить через пресс. К готовым овощам необходимо добавить кинзу и чеснок.

 

Тушёные овощи с зеленью и чесноком: фото 6

 

6) Начинку следует снять с огня и перемешать. Затем добавить соль, перец и перемешать. В последнюю очередь к тушёным овощам нужно добавить сырое яйцо и вымешать начинку до однородности.

 

Тушёные овощи с яйцом: фото 7

 

7) Внутреннюю поверхность кабачковых лодочек натереть солью. Затем смазать томатной пастой.

 

Кабачковые лодочки с томатом: фото 8

 

8) Выложить кабачки на застеленный пергаментом противень. Заполнить лодочки овощной начинкой.

 

Кабачковые лодочки с начинкой: фото 9

 

9) Поставить противень с кабачками в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекать лодочки 30–40 минут. Мякоть готовых кабачков должна легко прокалываться вилкой.

 

Кабачковые лодочки запечённые: фото 10

 

10) В заключение посыпать лодочки натёртым сыром и вновь поставить в духовку на 3–5 минут.

 

Кабачковые лодочки под сыром: фото 11

 

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Кабачковые лодочки с морковкой подавать как отдельное блюдо или в качестве гарнира к мясу, грибам или рыбе.

 

Кабачковые лодочки фаршированные морковью, яйцами и сыром в духовке: фото

 

Кабачковые лодочки фаршированные морковью, яйцами и сыром в духовке: фото

 (голосов: 2)
Автор:
25 августа 2016
Фото: Гаянэ

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