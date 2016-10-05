Как засушить яблоки на зиму в домашних условиях: рецепт с фото

Если у вас выдался богатый яблочный урожай в этом году и вы уже заготовили всю необходимую для зимы консервацию, а яблок ещё пруд пруди – не спешите их раздаривать соседям и родственникам. Эти фрукты можно заморозить или засушить, когда уже и морозилка ими битком набита. Сухофрукты из яблок очень востребованы в зимнее время – из них получается сочный и ароматный компот, пироги с их добавлением существенно выигрывают во вкусе.

Сегодня вы узнаете, как засушить яблоки на зиму в домашних условиях. Для сушки яблок необходимы лишь фрукты и духовой шкаф или электросушилка, причём, электротехника должна не просто вентилироваться, но ещё и обладать температурным режимом от 40 до 70оС, иначе в ней вы будете сушить яблочные дольки несколько дней.

Ингредиенты для засушки яблок в домашних условиях:

0,5 кг яблок

Приготовление сушёных яблок в домашних условиях:

1) На один противень в духовке помещается нарезка с 0,5 кг фруктов. Заготавливая несколько противней сразу – умножайте их количество на массу яблок. Для сушки можно выбрать любой сорт, кроме слишком мелкого по размеру.

2) Промойте яблоки в воде и разрежьте на половинки, а затем – на четвертинки. Из каждой вырежьте сердцевинки с семенами и снова промойте в воде. Затем каждую четвертинку нарежьте дольками.

3) Выложите яблочную нарезку на пергаментную бумагу, которой застелили противень. Если у вас есть специальный силиконовый или тефлоновый коврик – воспользуйтесь им.

4) Поместите противень в духовой шкаф на средние ячейки при 70-80оС и сушите фрукты около 2-3 часов. Спустя 1 час аккуратно перемешайте дольки или же просто переверните каждую из них на другую сторону.



Готовые сухофрукты из яблок потеряют около половины своей массы, слегка сморщатся, а их кожура станет румяной. При надавливании из них не будет выделяться сок. Извлеките противень из духовки и дайте яблочным долькам как следует остыть перед помещением их в герметически закрывающуюся ёмкость, иначе на её стенках образуется конденсат и сухофрукты в процессе хранения могут заплесневеть.

Если вы намереваетесь сушить нарезку яблок в электросушилке, то разложите яблоки на поддоны, стараясь оставлять место между дольками для лучшей вентиляции, установите температуру в 60-70оС и выдержите сухофрукты в ней около 5-6 часов.

Хранить сушёные яблоки лучше всего или в бумажном пакете, не пропускающем аромат, или в герметически закрывающемся боксе. Используйте яблочные сухофрукты по мере необходимости: в чай, выпечку или компот.