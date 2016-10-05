Рецепты блюд » Выпечка и десерты » Как засушить яблоки на зиму в домашних условиях: рецепт с фото

Как засушить яблоки на зиму в домашних условиях: рецепт с фото

Если у вас выдался богатый яблочный урожай в этом году и вы уже заготовили всю необходимую для зимы консервацию, а яблок ещё пруд пруди – не спешите их раздаривать соседям и родственникам. Эти фрукты можно заморозить или засушить, когда уже и морозилка ими битком набита. Сухофрукты из яблок очень востребованы в зимнее время – из них получается сочный и ароматный компот, пироги с их добавлением существенно выигрывают во вкусе.

 

Как засушить яблоки на зиму в домашних условиях: фото

 

Сегодня вы узнаете, как засушить яблоки на зиму в домашних условиях. Для сушки яблок необходимы лишь фрукты и духовой шкаф или электросушилка, причём, электротехника должна не просто вентилироваться, но ещё и обладать температурным режимом от 40 до 70оС, иначе в ней вы будете сушить яблочные дольки несколько дней.

 

Смотрите также: Розочки из слоёного теста с яблоками, рецепт с фото.

Ингредиенты для засушки яблок в домашних условиях:

  • 0,5 кг яблок

Приготовление сушёных яблок в домашних условиях:

1) На один противень в духовке помещается нарезка с 0,5 кг фруктов. Заготавливая несколько противней сразу – умножайте их количество на массу яблок. Для сушки можно выбрать любой сорт, кроме слишком мелкого по размеру.

 

Яблоки для сушки: фото 1

 

2) Промойте яблоки в воде и разрежьте на половинки, а затем – на четвертинки. Из каждой вырежьте сердцевинки с семенами и снова промойте в воде. Затем каждую четвертинку нарежьте дольками.

 

Яблоки, нарезанные дольками: фото 2

 

3) Выложите яблочную нарезку на пергаментную бумагу, которой застелили противень. Если у вас есть специальный силиконовый или тефлоновый коврик – воспользуйтесь им.

 

Яблочные дольки на противне: фото 3

 

4) Поместите противень в духовой шкаф на средние ячейки при 70-80оС и сушите фрукты около 2-3 часов. Спустя 1 час аккуратно перемешайте дольки или же просто переверните каждую из них на другую сторону.

 

Сушёные яблоки: фото 4


Готовые сухофрукты из яблок потеряют около половины своей массы, слегка сморщатся, а их кожура станет румяной. При надавливании из них не будет выделяться сок. Извлеките противень из духовки и дайте яблочным долькам как следует остыть перед помещением их в герметически закрывающуюся ёмкость, иначе на её стенках образуется конденсат и сухофрукты в процессе хранения могут заплесневеть.

 

Если вы намереваетесь сушить нарезку яблок в электросушилке, то разложите яблоки на поддоны, стараясь оставлять место между дольками для лучшей вентиляции, установите температуру в 60-70оС и выдержите сухофрукты в ней около 5-6 часов.

 

Как засушить яблоки на зиму в домашних условиях: фото

 

Смотрите также: Яблоки в тесте: рецепт с фото.

 

Хранить сушёные яблоки лучше всего или в бумажном пакете, не пропускающем аромат, или в герметически закрывающемся боксе. Используйте яблочные сухофрукты по мере необходимости: в чай, выпечку или компот.

 (голосов: 1)
Автор:
5 октября 2016
Фото: Мария Брель

Размещение ссылок в комментариях запрещено!

Новый год 2017 Новый год 2017

Рецепты блюд:

» Первые блюда

» Вторые блюда

» Салаты и закуски

» Выпечка и десерты

» Напитки

 

Популярные рецепты

» Рецепты из кабачков

» Рецепты из баклажанов

» Рецепты из печени

» Рецепты с творогом

» Постные рецепты

 

Праздничные рецепты

» День Святого Валентина

» Рецепты на Масленицу

» Рецепты на Пасху