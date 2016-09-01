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Шоколадная маска для лица с какао и корицей в домашних условиях

Всем известно о пользе домашних масок для кожи лица, но не каждая представительница прекрасного пола в своём постоянном уходе использует их. И виной этому есть несколько факторов. К примеру, острая нехватка времени, либо же непереносимость некоторых компонентов маски на запах, или банальная лень… Но, оказывается,  ухаживать за собой в домашних условиях не так уж и сложно, а утверждение «красота требует жертв» не всегда верно.

 

Шоколадная маска для лица с какао и корицей: фото

 

Существуют ухаживающие маски не только полезные, но и очень ароматные, «вкусные». Например, шоколадная маска для лица с какао и корицей. Данное косметическое средство благотворно действует на кожу, питает, смягчает, увлажняет её, придаёт упругость и свежий вид. Маска настолько ароматная, что делать её - одно удовольствие!

 

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Ввиду того, что какао и корица, входящие в состав маски, являются аллергенными продуктами, перед применением средства рекомендуется сделать тест. Для этого нанесите небольшое количество шоколадной смеси на изгиб локтя, в течение 10 минут понаблюдайте за реакцией кожи. Если отсутствует чувство жжения и покалывания, значит, маску смело можно использовать по назначению.


Шоколадная маска состоит из нескоропортящихся продуктов, поэтому заготовить косметическое средство можно впрок.

 

Указанное в рецепте количество ингредиентов рассчитано на 3 порции косметического средства.

Ингредиенты для шоколадной маски для лица:

  • Какао – 3 ч.л.
  • Корица – 1 ч.л.
  • Оливковое масло – 3 ч.л.
  • Масло грецкого ореха – 3 капли

Ингредиенты для шоколадной маски: фото 1

Как сделать шоколадную маску для лица в домашних условиях:

1) Для приготовления косметической маски рекомендуется использовать посуду из пластмассы, дерева или стекла. В подходящую ёмкость положите какао-порошок.

 

Подготовленный какао-порошок: фото 2

 

2) Добавьте чайную ложку молотой корицы.

 

Добавление в какао корицы: фото 3

 

3) Оливковое масло лучше использовать холодного отжима. Соедините его с остальными компонентами и хорошо размешайте ложкой или лопаткой.

 

Добавление оливкового масла: фото 4

 

4) В заключение капните несколько капель масла грецкого ореха. Это отличное питающее, увлажняющее, разглаживающее морщины средство.

 

Добавление орехового масла: фото 5

 

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Ингредиенты ещё раз тщательно перемешайте. Часть маски, которую вы не планируете использовать  в настоящий момент, переложите в стеклянную посуду, плотно закройте крышкой и уберите на хранение в холодильник. Остальное средство нанесите косметической кистью на предварительно очищенную кожу лица и шеи на 15 -20 минут. Затем средство смойте тёплой водой и промокните тканевой салфеткой.

 

Шоколадная маска для лица с какао и корицей: фото

 (голосов: 3)
Автор: Алина Аристократова
1 сентября 2016
Фото: Алина Аристократова

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