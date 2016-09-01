Шоколадная маска для лица с какао и корицей в домашних условиях

Всем известно о пользе домашних масок для кожи лица, но не каждая представительница прекрасного пола в своём постоянном уходе использует их. И виной этому есть несколько факторов. К примеру, острая нехватка времени, либо же непереносимость некоторых компонентов маски на запах, или банальная лень… Но, оказывается, ухаживать за собой в домашних условиях не так уж и сложно, а утверждение «красота требует жертв» не всегда верно.

Существуют ухаживающие маски не только полезные, но и очень ароматные, «вкусные». Например, шоколадная маска для лица с какао и корицей. Данное косметическое средство благотворно действует на кожу, питает, смягчает, увлажняет её, придаёт упругость и свежий вид. Маска настолько ароматная, что делать её - одно удовольствие!

Ввиду того, что какао и корица, входящие в состав маски, являются аллергенными продуктами, перед применением средства рекомендуется сделать тест. Для этого нанесите небольшое количество шоколадной смеси на изгиб локтя, в течение 10 минут понаблюдайте за реакцией кожи. Если отсутствует чувство жжения и покалывания, значит, маску смело можно использовать по назначению.



Шоколадная маска состоит из нескоропортящихся продуктов, поэтому заготовить косметическое средство можно впрок.

Указанное в рецепте количество ингредиентов рассчитано на 3 порции косметического средства.

Ингредиенты для шоколадной маски для лица:

Какао – 3 ч.л.

Корица – 1 ч.л.

Оливковое масло – 3 ч.л.

Масло грецкого ореха – 3 капли

Как сделать шоколадную маску для лица в домашних условиях:

1) Для приготовления косметической маски рекомендуется использовать посуду из пластмассы, дерева или стекла. В подходящую ёмкость положите какао-порошок.

2) Добавьте чайную ложку молотой корицы.

3) Оливковое масло лучше использовать холодного отжима. Соедините его с остальными компонентами и хорошо размешайте ложкой или лопаткой.

4) В заключение капните несколько капель масла грецкого ореха. Это отличное питающее, увлажняющее, разглаживающее морщины средство.



Ингредиенты ещё раз тщательно перемешайте. Часть маски, которую вы не планируете использовать в настоящий момент, переложите в стеклянную посуду, плотно закройте крышкой и уберите на хранение в холодильник. Остальное средство нанесите косметической кистью на предварительно очищенную кожу лица и шеи на 15 -20 минут. Затем средство смойте тёплой водой и промокните тканевой салфеткой.