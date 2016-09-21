Как засолить красную рыбу в домашних условиях рецепт с фото

Все мы привыкли к наличию на праздничном столе бутербродов с красной рыбой, и практически во всех случаях это форель, горбуша или сёмга промышленного производства. А ведь ни для кого не секрет, какие ингредиенты и способы применяются при производстве солёной рыбы. Это многочисленные усилители вкуса, консерванты и иные вредные для организма вещества. Но слабосолёную красную рыбу можно приготовить и на обычной кухне, используя только соль, сахар, уксус и воду. Нужно всего лишь почистить рыбу и оставить её в рассоле на 4 часа. Предлагаем рецепт с пошаговыми фотографиями, как засолить красную рыбу в домашних условиях. Результат получится даже лучше, чем в магазине, а хозяйка будет уверена в натуральности продукта.

Ингредиенты для засолки красной рыбы в домашних условиях:

1,5 кг горбуши свежемороженой

2 ст.л. уксуса столового

500 мл воды

3 ст.л. сахара

3 ст.л. соли каменной

Мастер-класс «Как засолить красную рыбу в домашних условиях»:

1) Подготовьте необходимые продукты. Тушку красной рыбы надо очистить от чешуек, выпотрошить, отрезать голову и плавники.

2) Приготовьте рассол. Для этого в миску надо насыпать каменную соль и сахар.

3) Далее влить чистую воду и перемешать, пока крупинки не растворятся. Добавить столовый уксус.

4) Рыбу разделить на филе. Удобнее это делать, если горбуша ещё не до конца разморожена. Так кости будут отходить без проблем и на них останется минимум мяса. Тщательно проверьте полученное филе на предмет наличия мелких косточек и удалите их, если надо.

5) Для засолки желательно, чтобы слой красной рыбы был более-менее равномерным, поэтому тонкую рёберную часть лучше убрать.

6) Порезать филе на 3-4 части, так процесс произойдёт быстрее.

7) Поместить кусочки рыбы в рассол.

8) Сверху лучше положить тарелку или крышку, чтобы филе не всплывало и просаливалось равномерно. Оставить на 3,5-4 часа при комнатной температуре.

9) По истечении необходимого времени рыбу достать из рассола, обсушить бумажным полотенцем, сложить в баночку или контейнер и убрать в холодильник хотя бы на час. После этого вкуснейшую солёную красную рыбу можно есть. Хранить не более 5 суток.