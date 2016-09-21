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Как засолить красную рыбу в домашних условиях рецепт с фото

Все мы привыкли к наличию на праздничном столе бутербродов с красной рыбой, и практически во всех случаях это форель, горбуша или сёмга промышленного производства. А ведь ни для кого не секрет, какие ингредиенты и способы применяются при производстве солёной рыбы. Это многочисленные усилители вкуса, консерванты и иные вредные для организма вещества. Но слабосолёную красную рыбу можно приготовить и на обычной кухне, используя только соль, сахар, уксус и воду. Нужно всего лишь почистить рыбу и оставить её в рассоле на 4 часа. Предлагаем рецепт с пошаговыми фотографиями, как засолить красную рыбу в домашних условиях. Результат получится даже лучше, чем в магазине, а хозяйка будет уверена в натуральности продукта.

 

Посол красной рыбы в домашних условиях: фото

 

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Ингредиенты для засолки красной рыбы в домашних условиях:

  • 1,5 кг горбуши свежемороженой
  • 2 ст.л. уксуса столового
  • 500 мл воды
  • 3 ст.л. сахара
  • 3 ст.л. соли каменной

Мастер-класс «Как засолить красную рыбу в домашних условиях»:

1) Подготовьте необходимые продукты. Тушку красной рыбы надо очистить от чешуек, выпотрошить, отрезать голову и плавники.

 

Ингредиенты для засолки красной рыбы: фото 1

 

2) Приготовьте рассол. Для этого в миску надо насыпать каменную соль и сахар.

 

Соединение соли и сахара: фото 2

 

3) Далее влить чистую воду и перемешать, пока крупинки не растворятся. Добавить столовый уксус.

 

Добавление воды и уксуса: фото 3

 

4) Рыбу разделить на филе. Удобнее это делать, если горбуша ещё не до конца разморожена. Так кости будут отходить без проблем и на них останется минимум мяса. Тщательно проверьте полученное филе на предмет наличия мелких косточек и удалите их, если надо.

 

Разделка рыбы на филе: фото 4

 

5) Для засолки желательно, чтобы слой красной рыбы был более-менее равномерным, поэтому тонкую рёберную часть лучше убрать.

 

Удаление рёберной части: фото 5

 

6) Порезать филе на 3-4 части, так процесс произойдёт быстрее.

 

Разделение филе на части: фото 6

 

7) Поместить кусочки рыбы в рассол.

 

Погружение рыбы в рассол: фото 7

 

8) Сверху лучше положить тарелку или крышку, чтобы филе не всплывало и просаливалось равномерно. Оставить на 3,5-4 часа при комнатной температуре.

 

Посол красной рыбы: фото 8

 

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9) По истечении необходимого времени рыбу достать из рассола, обсушить бумажным полотенцем, сложить в баночку или контейнер и убрать в холодильник хотя бы на час. После этого вкуснейшую солёную красную рыбу можно есть. Хранить не более 5 суток.

 

Посол красной рыбы в домашних условиях: фото

 

Посол красной рыбы в домашних условиях: фото

 (голосов: 2)
Автор:
21 сентября 2016
Фото: Елена Волосевич

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