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Ванильный смузи из дыни с отрубями и корицей: диетический рецепт с фото

Смузи – это коктейль, который чаще всего готовят на основе йогурта. Люди, следящие за своей фигурой, давно взяли на вооружение разнообразные смузи, ведь этот напиток очень полезный, легкий, но в то же время отлично утоляет голод. Готовить такие коктейли по вечерам – отличная альтернатива легкому ужину. Идеальным смузи будет и для завтрака, если добавить в него «пробуждающие» ингредиенты. Именно такой диетический рецепт мы предлагаем сегодня – ванильный смузи из дыни с отрубями и корцей.

 

Ванильный смузи из дыни с отрубями и корицей: фото

 

За натуральный йогурт в основе смузи ваш желудок скажет огромное «Спасибо» - йогурт настроит организм на хорошую работу на протяжении всего дня. Дыня порадует нежным, свежим вкусом и витаминами. Корица не только разбудит вас, а еще и сделает ценную работу, потому что эта специя – одна из списка тех, что ускоряют обмен веществ. И, как бонус, в состав этого коктейля входят пшеничные отруби, которые помогут не чувствовать голод дольше.

 

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Ингредиенты для приготовления смузи из дыни:

  • 1 стакан хорошего йогурта без добавок
  • 0,5 небольшой спелой дыни
  • 1 ч. ложка готовых отрубей
  • 0,5 ч. ложки корицы
  • щепотку ванилина.

Ингредиенты для смузи: фото 1

Диетический рецепт «Ванильный смузи из дыни с отрубями и корицей»

1) Если вы любите сладкое, что можно добавить в коктейль чайную ложку ароматного меда. Но чаще всего в спелой дыне достаточно сахара.


Итак, очистите дыню от семян, срежьте кожуру. Нарежьте ее произвольными кусочками. Сложите дыню в блендер.

 

Подготовка дыни: фото 2

 

2) Присыпьте сверху отрубями. Берите готовые отруби, т. е. мелкие, обработанные. Такие продают в отделах здорового питания.

 

Добавление отрубей: фото 3

 

3) Добавьте корицу, ванилин.

 

Добавление специй: фото 4

 

4) Влейте натуральный йогурт. Сейчас такой йогурт можно приготовить самостоятельно из сухих заквасок. Получается натуральный, по-настоящему «живой» кисломолочный продукт.

 

Добавление йогурта: фото 5

 

5) Тщательно взбейте массу, чтобы дыня хорошенько измельчилась.

 

Приготовление смузи: фото 6

 

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6) Перелейте смузи в красивый бокал, и тогда вы получите не только вкусный напиток, а еще и эстетическое наслаждение. А ведь это действительно замечательное начало дня!

 

Ванильный смузи из дыни с отрубями и корицей: фото

 (голосов: 1)
Автор:
14 сентября 2016
Фото: Галина Артеменко

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