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Домашняя кабачковая икра с помидорами, морковью и луком: рецепт с фото

В сезон свежих овощей ни один обеденный стол или ужин не обходится без икры из кабачков. Домашняя кабачковая икра с помидорами, морковью и луком очень вкусная и наверняка полезнее магазинной продукции. На просторах интернета огромное количество рецептов икры, на любой вкус. Только где гарантия, что результат вам понравится. Остаётся только пробовать и экспериментировать. Для икры пригодны как молодые, так и зрелые кабачки. У зрелых кабачков нужно удалить семенную часть и кожицу, так как она очень жёсткая, чего не скажешь о молодых овощах.

 

Домашняя кабачковая икра: фото

 

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Ингредиенты для домашней кабачковой икры:

  • кабачки 500 г
  • помидоры 300 г
  • морковь 200 г
  • лук 200 г
  • соль по вкусу
  • сахар по вкусу
  • чёрный молотый перец по вкусу
  • подсолнечное масло для жарки

Ингредиенты для приготовления кабачковой икры: фото 1

Как приготовить домашнюю кабачковую икру:

1) Начните с кабачков. Хорошо промойте, обсушите бумажной салфеткой, обрежьте хвостики. Нарежьте кружочками, толщиной примерно 0,5-0,7 см.

 

Нарезанные кабачки: фото 2

 

2) В сковороде разогрейте достаточное количество подсолнечного масла. Обжарьте кабачки до румяного цвета с двух сторон. Обжаренные кабачки остудите.

 

Обжаренные кабачки: фото 3

 

3) Пока остужаются кабачки, займитесь помидорами. Промойте их. Сверху сделайте неглубокий крестообразный надрез. Вскипятите воду в сотейнике, опустите помидоры на 20-30 секунд. Извлеките овощи в холодную воду. После снимите кожицу.

 

Очищенный помидор: фото 4

 

4) Помидоры протрите на мясорубке или блендере до однородной массы.

 

Измельченный помидор: фото 5

 

5) Промойте морковь, удалите кожицу. Морковь натрите на мелкой тёрке или также прокрутите через мясорубку. Добавьте к томатам.

 

Добавление к томату измельчённой моркови: фото 6

 

6) Очистите лук, нарежьте очень мелко или измельчите на мясорубке. Измельчённый лук добавьте к остальным ингредиентам.

 

Добавление к томату и моркови измельчённого лука: фото 7

 

7) Остывшие жареные кабачки измельчите любым вышеуказанным способом и добавьте в миску с овощной массой.

 

Добавление к томату, моркови и луку измельчённых кабачков: фото 8

 

8) Овощную массу хорошо перемешайте. Приправьте солью, молотым чёрным перцем. Если понадобится, добавьте щепотку сахара.

 

Приправленная овощная масса: фото 9

 

9) Измельчённые овощи уложите на толстостенную сковороду или казан. Тушите на маленьком огне до готовности. Периодически перемешивайте деревянной лопаткой, чтобы масса не подгорела.

 

Обжаривание овощной массы: фото 10

 

Готовая икра: фото 11

 

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10) Домашняя кабачковая икра готова к употреблению. Хорошо охладите и подайте к завтраку, обеду или ужину с ломтиком свежего хлебушка и пряной зеленью. Храните икру в холодильнике в чистой банке с крышкой. Такую икру можно законсервировать на зиму. После тушения икру разложите в чистые стерильные полулитровые баночки и стерилизуйте 1 час с момента закипания. После плотно укупорьте крышками.

 

Приятного аппетита!

 

Домашняя кабачковая икра: фото

 (голосов: 5)
Автор:
28 августа 2016
Фото: Светлана Светлая

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