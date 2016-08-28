Домашняя кабачковая икра с помидорами, морковью и луком: рецепт с фото

В сезон свежих овощей ни один обеденный стол или ужин не обходится без икры из кабачков. Домашняя кабачковая икра с помидорами, морковью и луком очень вкусная и наверняка полезнее магазинной продукции. На просторах интернета огромное количество рецептов икры, на любой вкус. Только где гарантия, что результат вам понравится. Остаётся только пробовать и экспериментировать. Для икры пригодны как молодые, так и зрелые кабачки. У зрелых кабачков нужно удалить семенную часть и кожицу, так как она очень жёсткая, чего не скажешь о молодых овощах.

Ингредиенты для домашней кабачковой икры:

кабачки 500 г

помидоры 300 г

морковь 200 г

лук 200 г

соль по вкусу

сахар по вкусу

чёрный молотый перец по вкусу

подсолнечное масло для жарки

Как приготовить домашнюю кабачковую икру:

1) Начните с кабачков. Хорошо промойте, обсушите бумажной салфеткой, обрежьте хвостики. Нарежьте кружочками, толщиной примерно 0,5-0,7 см.

2) В сковороде разогрейте достаточное количество подсолнечного масла. Обжарьте кабачки до румяного цвета с двух сторон. Обжаренные кабачки остудите.

3) Пока остужаются кабачки, займитесь помидорами. Промойте их. Сверху сделайте неглубокий крестообразный надрез. Вскипятите воду в сотейнике, опустите помидоры на 20-30 секунд. Извлеките овощи в холодную воду. После снимите кожицу.

4) Помидоры протрите на мясорубке или блендере до однородной массы.

5) Промойте морковь, удалите кожицу. Морковь натрите на мелкой тёрке или также прокрутите через мясорубку. Добавьте к томатам.

6) Очистите лук, нарежьте очень мелко или измельчите на мясорубке. Измельчённый лук добавьте к остальным ингредиентам.

7) Остывшие жареные кабачки измельчите любым вышеуказанным способом и добавьте в миску с овощной массой.

8) Овощную массу хорошо перемешайте. Приправьте солью, молотым чёрным перцем. Если понадобится, добавьте щепотку сахара.

9) Измельчённые овощи уложите на толстостенную сковороду или казан. Тушите на маленьком огне до готовности. Периодически перемешивайте деревянной лопаткой, чтобы масса не подгорела.

10) Домашняя кабачковая икра готова к употреблению. Хорошо охладите и подайте к завтраку, обеду или ужину с ломтиком свежего хлебушка и пряной зеленью. Храните икру в холодильнике в чистой банке с крышкой. Такую икру можно законсервировать на зиму. После тушения икру разложите в чистые стерильные полулитровые баночки и стерилизуйте 1 час с момента закипания. После плотно укупорьте крышками.

Приятного аппетита!