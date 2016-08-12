Легко ли вас соблазнить? Онлайн тест

Сегодня стало модным слово пикап – это курсы для мужчин по искусству соблазнения женщин. Большинство из «учеников» заканчивает их успешно и с удовольствием оттачивает своё мастерство на прелестных дамах. Некоторые испытуемые подыгрывают мужчинам, давая себя соблазнить, используя для этого очарование и привлекательность. Для таких пар флирт – это некий ритуал общения перед интимной связью. Но есть и такие девушки, кто против заигрываний, выбирая серьёзные отношения, однако, умелый Казанова сможет очаровать даже такой крепкий орешек. Узнать, подвергнуты ли вы соблазну, можно с помощью онлайн теста «Легко ли вас соблазнить?» Отвечать желательно, долго не думая. Только тогда ответы будут точные, а значит и правдивые. Итак, начнём…

Вопросы онлайн-теста «Легко ли вас соблазнить?»

1. Вы выглядите на все 100! На вас обращают внимание мужчины и один, довольно симпатичный, даже подошёл и попросил номер телефона. Какова будет ваша реакция?



Вы невзначай расстёгиваете пуговичку на блузке, чтобы выглядеть ещё соблазнительнее.

Если он сможет меня рассмешить, то с удовольствием дам ему свой номер телефона, чтобы провести романтический вечер.

Не люблю напористых мужчин, поэтому пройду мимо, не обращая на него внимания.



