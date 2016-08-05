Гадание на день по нумерологии: онлайн бесплатно
Наша жизнь состоит из калейдоскопа разнообразных событий, встреч и знакомств. Один день приносит неожиданно приятные сюрпризы, второй - удивляет хлопотами, а третий – непредсказуемостью. Вы можете распланировать грядущий день буквально по минутам, однако, не исключено, что кто-то или что-то помешает вам осуществить намеченные планы.
Хотите приоткрыть занавес будущего и понять, каким будет сегодняшний или завтрашний день? Используйте гадание на день онлайн и бесплатно определите число интересующего вас дня. Чтобы узнать трактовку гадания, прежде всего нужно рассчитать свой личный код судьбы. Для этого просуммируйте каждую цифру вашей даты рождения до однозначного числа. Например, вы родились 21.11.1988 года, значит, расчёт следует производить следующим образом: 2+1+1+1+1+9+8+8 = 31 = 3+1 = 4.
После этого таким же образом определите код дня, который вас интересует. Например, вы хотите узнать, каким будет 27.10.2016 года: 2+7+1+0+2+0+1+6 = 19 = 1+9 = 10 = 1+0 = 1.
Теперь сложите свой личный код и код интересующего вас дня до однозначного числа. В нашем случае это: 4+1 = 5.
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Что принесёт вам сегодняшний или завтрашний день, вы узнаете из трактовки гадания, представленной ниже.
День реализации и активности.
Этот день сулит успех во всех начинаниях. Но, чтобы добиться поставленной цели, вы должны проявить активность. Сегодня нельзя поддаваться лени и апатии, т.к. из-за них вы можете упустить выгодный шанс. Если вы запланировали какое-то мероприятие, но откладывали его реализацию до лучших времён, дерзайте именно сегодня. Число «1» в нумерологии сулит перспективное начало.
День партнёрства.
Сегодняшний день благоприятен для любого вида партнёрства. Вы можете смело подписывать договора, заключать сделки и знакомиться с новыми людьми. Также этот день хорош для восстановления отношений: если вы поссорились с кем-то, сегодня есть шанс на примирение. Однако, на протяжении всего дня постарайтесь не допускать раздражительности, агрессии и выяснения отношений. В нумерологии число «2» символизирует дружбу и взаимопомощь, поэтому проявление эгоцентризма в этот день принесёт вам неприятности.
День решительности и упорства.
Сегодня вам следует направить силы на отстаивание собственных интересов. Проявите решительность и упорство, т.к. в будущем это даст благоприятный результат. Не идите на компромисс ни в работе, ни в личной жизни, поскольку излишняя уступчивость приведёт к неприятным последствиям.
День с кодом «3» наполнен эмоциями и чувствами. Не исключено, что сегодня вы приревнуете своего партнёра, поссоритесь с друзьями или окажетесь участником конфликтной ситуации. Старайтесь не поддаваться негативным настроениям, т.к. совсем скоро проблема разрешится сама собой.
День приятных сюрпризов.
Сегодня вы получите неожиданный подарок или признание в любви. Этот день хорош для всех начинаний. Продажа недвижимости, договор с деловым партнёром, свидание с новым знакомым – абсолютно все действия, совершённые в этот день, окажутся успешными и благополучными. Если сегодня вы не планировали совершать ничего важного, используйте этот день по максимуму: отправляйтесь в путешествие, записывайтесь в фитнес-клуб, идите на бизнес-тренинг, ведь именно в этот день вы можете оказаться «в нужном месте в нужный час».
День благотворительности.
В нумерологии день с кодом «5» считается днём благотворительности и возврата долгов. Сегодня следует проявлять искреннюю доброту и заботу о ближних. Навестите родственников, делайте комплименты друзьям и окажите посильную помощь тем, кто в ней нуждается. Сегодня следует избегать конфликтов и злословия, т.к. любые негативные эмоции могут обернуться против вас.
Также этот день благоприятен для карьерного развития и решения рабочих вопросов.
День романтики и красоты.
Сегодняшний день нужно посвятить семье, созданию домашнего уюта, а также развитию любовных отношений. Сделайте сюрприз своему партнёру, не стесняйтесь выражать слова любви и проявлять инициативу. Если вы находитесь в поисках второй половинки, отправляйтесь на какое-нибудь культурное мероприятие или проведите вечер в компании друзей.
День с кодом «6» также благоприятен для начала ремонта, проведения оздоровительных процедур и регистрации брака.
День работы.
Энергию этого дня нужно направить на решение рабочих вопросов. Постарайтесь сегодня мыслить логически, не проявлять излишнюю эмоциональность, а также не участвовать в сомнительных операциях. Сегодня можно ставить перед собой длительные цели и планы. Также этот день подходит для обучения и профессионального развития.
День риска.
Сегодняшний день благоприятен для авантюристов и смельчаков. Если вы хотите что-то сделать, но боитесь неожиданных последствий, забудьте о своих сомнениях и поступайте так, как велит вам сердце. Энергия дня с кодом «8» активизирует интуицию людей, поэтому любые идеи и желания, пришедшие к вам сегодня, наверняка окажутся успешными.
Кроме того, этот день благоприятен для начала новых отношений, покупок и путешествий.
День духовного развития.
Сегодня следует уделить внимание своей душе. Если вы верующий человек – сходите в храм, если нет – побудьте в одиночестве и подумайте о своей жизни и о тех поступках, которые вы бы хотели изменить. Отпустите прежние обиды и ссоры. В этот день очень важно проявлять добродушие, любовь и милосердие.
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