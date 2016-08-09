Открытка с цветами маме на день рождения своими руками

Оригинальная открытка маме на день рождения из бумаги в виде кашпо с цветами станет отличным подарком маме, бабушке или подруге. Техника ее создания на первый взгляд может показаться слишком замысловатой, но это вовсе не так! Сегодняшний мастер-класс расскажет, как запросто как сделать открытку на день рождения маме своими руками.

Для изготовления открытки на 8 марта своими руками потребуются:

белая бумага высоко плотности (акварельная, для черчения или пастели);

гофрированная бумага синего и бледно-желтого тона;

отрезок любой бумаги для создания шаблона;

двухсторонний вспененный скотч;

гофрокартон;

ножницы;

креп-бумага в нескольких оттенках розового;

карандаш;

упаковочная бумага;

картон зеленого цвета;

клей;

декор.

Как сделать открытку на день рождения маме своими руками

1) Из отрезка обычной бумаги создаем шаблон открытки. Складываем его пополам, наносим полу-контур кашпо и вырезаем.

2) Дублируем контур на приготовленный лист бумаги для основы открытки.

3) По нижней линии складываем лист пополам и вырезаем заготовку.

4) Оклеиваем получившееся кашпо светлой гофрированной бумагой. Ее края ровняем по контуру кашпо.

5) К верхней части открытки приклеиваем полоски гофрокартона. Их края также ровняем по контуру основы.

6) Теперь склеиваем края бортиков заготовки.

7) Далее вырезаем из белой бумаги вкладыш для поздравления. Сделаем его немного меньшего размера, чтобы он с легкостью помещался в середину кашпо.

8) После чего приступаем к декорированию вкладыша. Вырезаем из любой бумаги пять кружочков диаметром не более 2

9) Из крепированной бумаги создаем лепесточки цветов.

10) Далее приклеиваем их ярусами к кружочкам.

11) Центр бутонов украшаем цветными пуговками или бусинами.

12) Также вырезаем пять-шесть листочков любой формы из зеленого картона.

13) Приклеиваем цветы к верхней части поздравительного вкладыша.

14) Дополняем композицию листочками.

15) Теперь можно поместить деталь вовнутрь кашпо.

16) Далее необходимо немного украсить лицевую часть кашпо. Вырезаем из упаковочной бумаги полоску с подходящим принтом. Приклеиваем ее к нижнему краю картонного ободка, ровняем ее кончики.

17) Приготовим две гофро-полоски. Из первой создаем бантик, а вторую приклеиваем к картонной полоске. Украшаем бантиком правую часть кашпо.

18) Из гофрокартона создаем миниатюрную наклейку для поздравительной надписи. Для этого склеиваем вместе две картонные полоски (одна деталь должна быть меньшего размера, ее присоединяем сверху). Из упаковочной бумаги вырезаем прямоугольную заготовку с фестонами по краю. Приклеиваем ее к полоскам.

19) Пишем желаемую надпись и фиксируем ее на кашпо с помощью подушечки двухстороннего скотча. Украшаем надпись крошечной божьей коровкой или бабочкой.

Все, оригинальная открытка готова!