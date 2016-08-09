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Открытка с цветами маме на день рождения своими руками

Оригинальная открытка маме на день рождения из бумаги в виде кашпо с цветами станет отличным подарком маме, бабушке или подруге. Техника ее создания на первый взгляд может показаться слишком замысловатой, но это вовсе не так! Сегодняшний мастер-класс расскажет, как запросто как сделать открытку на день рождения маме своими руками.

 

Открытка с цветами маме на день рождения своими руками: фото

 

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Для изготовления открытки на 8 марта своими руками потребуются:

  • белая бумага высоко плотности (акварельная, для черчения или пастели);
  • гофрированная бумага синего и бледно-желтого тона;
  • отрезок любой бумаги для создания шаблона;
  • двухсторонний вспененный скотч;
  • гофрокартон;
  • ножницы;
  • креп-бумага в нескольких оттенках розового;
  • карандаш;
  • упаковочная бумага;
  • картон зеленого цвета;
  • клей;
  • декор.

Материалы для создания открытки с цветами маме на день рождения: фото 1

Как сделать открытку на день рождения маме своими руками

1) Из отрезка обычной бумаги создаем шаблон открытки. Складываем его пополам, наносим полу-контур кашпо и вырезаем.

 

Мастер-класс по созданию открытки с цветами маме на день рождения: фото 2

 

Мастер-класс по созданию открытки с цветами маме на день рождения: фото 3

 

2) Дублируем контур на приготовленный лист бумаги для основы открытки.

 

Мастер-класс по созданию открытки с цветами маме на день рождения: фото 4

 

3) По нижней линии складываем лист пополам и вырезаем заготовку.

 

Мастер-класс по созданию открытки с цветами маме на день рождения: фото 5

 

Мастер-класс по созданию открытки с цветами маме на день рождения: фото 6

 

4) Оклеиваем получившееся кашпо светлой гофрированной бумагой. Ее края ровняем по контуру кашпо.

 

Мастер-класс по созданию открытки с цветами маме на день рождения: фото 7


 

5) К верхней части открытки приклеиваем полоски гофрокартона. Их края также ровняем по контуру основы.

 

Мастер-класс по созданию открытки с цветами маме на день рождения: фото 8

 

6) Теперь склеиваем края бортиков заготовки.

 

7) Далее вырезаем из белой бумаги вкладыш для поздравления. Сделаем его немного меньшего размера, чтобы он с легкостью помещался в середину кашпо.

 

Мастер-класс по созданию открытки с цветами маме на день рождения: фото 9

 

8) После чего приступаем к декорированию вкладыша. Вырезаем из любой бумаги пять кружочков диаметром не более 2

 

Мастер-класс по созданию открытки с цветами маме на день рождения: фото 10

 

9) Из крепированной бумаги создаем лепесточки цветов.

 

Мастер-класс по созданию открытки с цветами маме на день рождения: фото 11

 

10) Далее приклеиваем их ярусами к кружочкам.

 

Мастер-класс по созданию открытки с цветами маме на день рождения: фото 12

 

11) Центр бутонов украшаем цветными пуговками или бусинами.

 

Мастер-класс по созданию открытки с цветами маме на день рождения: фото 13

 

Мастер-класс по созданию открытки с цветами маме на день рождения: фото 14

 

12) Также вырезаем пять-шесть листочков любой формы из зеленого картона.

 

Мастер-класс по созданию открытки с цветами маме на день рождения: фото 15

 

13) Приклеиваем цветы к верхней части поздравительного вкладыша.

 

Мастер-класс по созданию открытки с цветами маме на день рождения: фото 16

 

14) Дополняем композицию листочками.

 

Мастер-класс по созданию открытки с цветами маме на день рождения: фото 17

 

15) Теперь можно поместить деталь вовнутрь кашпо.

 

Мастер-класс по созданию открытки с цветами маме на день рождения: фото 18

 

16) Далее необходимо немного украсить лицевую часть кашпо. Вырезаем из упаковочной бумаги полоску с подходящим принтом. Приклеиваем ее к нижнему краю картонного ободка, ровняем ее кончики.

 

Мастер-класс по созданию открытки с цветами маме на день рождения: фото 19

 

Мастер-класс по созданию открытки с цветами маме на день рождения: фото 20

 

17) Приготовим две гофро-полоски. Из первой создаем бантик, а вторую приклеиваем к картонной полоске. Украшаем бантиком правую часть кашпо.

 

Мастер-класс по созданию открытки с цветами маме на день рождения: фото 21

 

Мастер-класс по созданию открытки с цветами маме на день рождения: фото 22

 

18) Из гофрокартона создаем миниатюрную наклейку для поздравительной надписи. Для этого склеиваем вместе две картонные полоски (одна деталь должна быть меньшего размера, ее присоединяем сверху). Из упаковочной бумаги вырезаем прямоугольную заготовку с фестонами по краю. Приклеиваем ее к полоскам.

 

Мастер-класс по созданию открытки с цветами маме на день рождения: фото 23

 

19) Пишем желаемую надпись и фиксируем ее на кашпо с помощью подушечки двухстороннего скотча. Украшаем надпись крошечной божьей коровкой или бабочкой.

 

Мастер-класс по созданию открытки с цветами маме на день рождения: фото 24

 

Мастер-класс по созданию открытки с цветами маме на день рождения: фото 25

 

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Все, оригинальная открытка готова!


Открытка с цветами маме на день рождения своими руками: фото

 

Открытка с цветами маме на день рождения своими руками: фото

 

Открытка с цветами маме на день рождения своими руками: фото

 (голосов: 1)
Автор: Ольга Леликина
9 августа 2016
Фото: Ольга Леликина

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