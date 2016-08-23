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Гирлянда из грибов мухоморов в технике оригами. Мастер-класс детской поделки

Собственноручный декор для украшения детской комнаты приобрёл весьма немалую популярность. Ведь именно родители как никто знают обо всех предпочтениях и вкусах своего чада. Чаще всего для создания оригинального декора используются текстильные игрушки, поделки из природных материалов, пластилина и бумаги. Сегодняшний мастер-класс расскажет, как сделать своими руками яркую гирлянду из грибов мухоморов. Основные детали данной гирлянды складываются по простой схеме оригами, поэтому дети с удовольствием примут участие в их создании.

 

Гирлянда из грибов мухоморов в технике оригами: фото

 

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Для изготовления гирлянды из грибов мухоморов приготовьте необходимые инструменты и материалы:

  • цветная бумага красного тона (односторонняя);
  • обыкновенная бумага белого цвета;
  • ножницы;
  • клеевой пистолет;
  • линейка, маркер и простой карандаш;
  • мелкий элемент для украшения поделки, например, божья коровка;
  • отрезок зелёной бумаги или картона;
  • пряжа любого тона.

Материалы для создания гирлянды из грибов мухоморов в технике оригами: фото 1

Гирлянда из грибов мухоморов, мастер-класс по оригами с пошаговыми фото

1) Итак, для начала вам нужно определиться с длиной будущей гирлянды, чтобы приготовить необходимое количество грибочков. Мы будем использовать пять деталей на один метр пряжи. Приготовьте необходимое количество квадратных заготовок из красной бумаги.

 

Мастер-класс по созданию гирлянды из грибов мухоморов в технике оригами: фото 2

 

2) Складываем их по диагонали, цветной стороной наружу. Затем соединяем другие уголки и хорошенько проглаживаем все сгибы.

 

Мастер-класс по созданию гирлянды из грибов мухоморов в технике оригами: фото 3

 

Мастер-класс по созданию гирлянды из грибов мухоморов в технике оригами: фото 4

3) Раскладываем листочек, и по центру, на пересечении лилий сгиба, простым карандашом ставим точку. Далее загибаем все уголки кроме нижнего к центральной точке.

 

Мастер-класс по созданию гирлянды из грибов мухоморов в технике оригами: фото 5

 

4) Верхнюю часть конструкции складываем пополам и загибаем назад верхние уголки. У вас должен получиться вот такой ромб.

 

Мастер-класс по созданию гирлянды из грибов мухоморов в технике оригами: фото 6

 

Мастер-класс по созданию гирлянды из грибов мухоморов в технике оригами: фото 7

 

5) Переворачиваем его обратной стороной к себе и складываем к центральной линии боковые уголки.

 

Мастер-класс по созданию гирлянды из грибов мухоморов в технике оригами: фото 8

 

Мастер-класс по созданию гирлянды из грибов мухоморов в технике оригами: фото 9

 

6) Раскрываем образовавшиеся сгибы, приоткрываем внутреннюю часть ромба и сгибаем по намеченным линиям нижнюю часть конструкции.

 

Мастер-класс по созданию гирлянды из грибов мухоморов в технике оригами: фото 10

 

Мастер-класс по созданию гирлянды из грибов мухоморов в технике оригами: фото 11

 

7) Нижний и верхний уголок тоже сгибаем вовнутрь.

 

Мастер-класс по созданию гирлянды из грибов мухоморов в технике оригами: фото 12

 

Мастер-класс по созданию гирлянды из грибов мухоморов в технике оригами: фото 13

 

8) Теперь пальцами расправляем шапку грибочка.

 

Мастер-класс по созданию гирлянды из грибов мухоморов в технике оригами: фото 14

 

9) Первая деталь гирлянды готова. Создайте необходимое количество заготовок.

 

10) Далее дополняем красные шапки грибочков кружочками разного диаметра, вырезанными из белой бумаги. Присоединить их можно с помощью клея или двухсторонней полоски скотча.

 

Мастер-класс по созданию гирлянды из грибов мухоморов в технике оригами: фото 15

 

11) Из зелёной бумаги создадим маленькую гусеницу. Для этого отрезаем тонкую полоску, складываем её гармошкой, на кончике срезаем уголки и рисуем её мордашку. Наносим на второй кончик полосы каплю клея и присоединяем её к любой части шапки грибочка.

 

Мастер-класс по созданию гирлянды из грибов мухоморов в технике оригами: фото 16

 

Мастер-класс по созданию гирлянды из грибов мухоморов в технике оригами: фото 17

 

12) После чего присоединяем все заготовки к пряже.

 

Мастер-класс по созданию гирлянды из грибов мухоморов в технике оригами: фото 18

 

Мастер-класс по созданию гирлянды из грибов мухоморов в технике оригами: фото 19

 

13) Дополняем гирлянду божьей коровкой или любым понравившимся декором небольшого размера.

 

Мастер-класс по созданию гирлянды из грибов мухоморов в технике оригами: фото 20

 

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Всё, яркая оригинальная гирлянда для детской комнаты готова!

 

Гирлянда из грибов мухоморов в технике оригами: фото

 

Гирлянда из грибов мухоморов в технике оригами: фото

 (голосов: 1)
Автор: Ольга Леликина
23 августа 2016
Фото: Ольга Леликина

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