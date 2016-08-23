Гирлянда из грибов мухоморов в технике оригами. Мастер-класс детской поделки

Собственноручный декор для украшения детской комнаты приобрёл весьма немалую популярность. Ведь именно родители как никто знают обо всех предпочтениях и вкусах своего чада. Чаще всего для создания оригинального декора используются текстильные игрушки, поделки из природных материалов, пластилина и бумаги. Сегодняшний мастер-класс расскажет, как сделать своими руками яркую гирлянду из грибов мухоморов. Основные детали данной гирлянды складываются по простой схеме оригами, поэтому дети с удовольствием примут участие в их создании.

Для изготовления гирлянды из грибов мухоморов приготовьте необходимые инструменты и материалы:

цветная бумага красного тона (односторонняя);

обыкновенная бумага белого цвета;

ножницы;

клеевой пистолет;

линейка, маркер и простой карандаш;

мелкий элемент для украшения поделки, например, божья коровка;

отрезок зелёной бумаги или картона;

пряжа любого тона.

Гирлянда из грибов мухоморов, мастер-класс по оригами с пошаговыми фото

1) Итак, для начала вам нужно определиться с длиной будущей гирлянды, чтобы приготовить необходимое количество грибочков. Мы будем использовать пять деталей на один метр пряжи. Приготовьте необходимое количество квадратных заготовок из красной бумаги.

2) Складываем их по диагонали, цветной стороной наружу. Затем соединяем другие уголки и хорошенько проглаживаем все сгибы.

3) Раскладываем листочек, и по центру, на пересечении лилий сгиба, простым карандашом ставим точку. Далее загибаем все уголки кроме нижнего к центральной точке.

4) Верхнюю часть конструкции складываем пополам и загибаем назад верхние уголки. У вас должен получиться вот такой ромб.

5) Переворачиваем его обратной стороной к себе и складываем к центральной линии боковые уголки.

6) Раскрываем образовавшиеся сгибы, приоткрываем внутреннюю часть ромба и сгибаем по намеченным линиям нижнюю часть конструкции.

7) Нижний и верхний уголок тоже сгибаем вовнутрь.

8) Теперь пальцами расправляем шапку грибочка.

9) Первая деталь гирлянды готова. Создайте необходимое количество заготовок.

10) Далее дополняем красные шапки грибочков кружочками разного диаметра, вырезанными из белой бумаги. Присоединить их можно с помощью клея или двухсторонней полоски скотча.

11) Из зелёной бумаги создадим маленькую гусеницу. Для этого отрезаем тонкую полоску, складываем её гармошкой, на кончике срезаем уголки и рисуем её мордашку. Наносим на второй кончик полосы каплю клея и присоединяем её к любой части шапки грибочка.

12) После чего присоединяем все заготовки к пряже.

13) Дополняем гирлянду божьей коровкой или любым понравившимся декором небольшого размера.

Всё, яркая оригинальная гирлянда для детской комнаты готова!