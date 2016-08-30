Открытка на день рождения в технике скрапбукинг своими руками

Даже небольшая открытка – это приятный знак внимания, который порадует вашего близкого человека. На сегодняшний день в магазинах можно найти открытку к любому празднику. Но если вы хотите вручить уникальную и оригинальную открытку, то рекомендуем вам создать её своими руками! Эта красивая открытка на день рождения, украшенная бабочкой, выполнена в технике скрапбукинг. Внутри неё вы сможете написать свои пожелания для именинницы. Смотрите мастер-класс с пошаговыми фотографиями работы над открыткой.

Для изготовления открытки своими руками понадобятся следующие материалы:

обыкновенная бумага светлого оттенка, например, белая;

гуашевые краски;

бумага для упаковки с цветочным принтом и однотонной текстурой;

гофро-бумага бледно-жёлтого тона;

маркер;

цветная бумага красного цвета;

ножницы;

карандаш и линейка;

мелкие бусины для декора открытки;

горячий клей.

Как сделать открытку на день рождения в технике скрапбукинг своими руками

1) Итак, сначала создадим основу нашей открытки. Для этого отступаем от края листа белой бумаги 7-10 см и проводим простым карандашом линию.

2) Далее делим полосу на три равные части.

3) Боковые ячейки снова делим на две части.

4) Схема открытки готова! Отрезаем получившийся набросок от листа.

Теперь по карандашным линиям складываем заготовку вот таким образом – крайние ячейки выгибаем наружу, а вторые ячейки складываем вовнутрь.

5) Затем создаём шаблон в виде бабочки для декоративного элемента на открытке. На небольшом отрезке бумаги рисуем контур двух крыльев бабочки. Вырезаем шаблон.

6) Прикладываем его к крайним ячейкам полосы и дублируем контур.

7) После чего отрезаем излишки бумаги по карандашным линиям. Вот такая основа открытки у нас получилась.

8) Далее для декора боковых частей открытки вырезаем из упаковочной бумаги с цветочным рисунком две прямоугольные заготовки. А вот для декора внутренней части создаём прямоугольную заготовку из однотонной бумаги.

9) Данные детали создаём немного меньшего размера, нежели основные части открытки. Приклеиваем их к основе.

10) Бабочку на фоне цветочков нужно выделить, для этого нам понадобится цветная бумага красного, алого или бордового цвета. Вырезаем из неё маленькие крылышки. Затем аккуратно их приклеиваем.

11) На белых участках крыльев ставим красным маркером миниатюрные точки. А на красных создаём белые точки гуашью.

12) Далее, когда краска полностью высохнет, украшаем их поверхность маленькими бусинами или стразами. Присоединяем их с помощью горячего клея.

13) Внутри открытки пишем свои пожелания.

14) Закрываем её и перевязываем скрученной гофро-полоской, тонкой атласной ленточкой или декоративным жгутом.

15) Чтобы данная деталь не соскочила, фиксируем её с обратной стороны капелькой термо-клея. Скрываем капельку вырезанным мини-сердечком.

Всё, оригинальная открытка готова!