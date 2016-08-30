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Открытка на день рождения в технике скрапбукинг своими руками

Даже небольшая открытка – это приятный знак внимания, который порадует вашего близкого человека. На сегодняшний день в магазинах можно найти открытку к любому празднику. Но если вы хотите вручить уникальную и оригинальную открытку, то рекомендуем вам создать её своими руками! Эта красивая открытка на день рождения, украшенная бабочкой, выполнена в технике скрапбукинг. Внутри неё вы сможете написать свои пожелания для именинницы. Смотрите мастер-класс с пошаговыми фотографиями работы над открыткой.

 

Открытка на день рождения в технике скрапбукинг: фото

 

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Для изготовления открытки своими руками понадобятся следующие материалы:

  • обыкновенная бумага светлого оттенка, например, белая;
  • гуашевые краски;
  • бумага для упаковки с цветочным принтом и однотонной текстурой;
  • гофро-бумага бледно-жёлтого тона;
  • маркер;
  • цветная бумага красного цвета;
  • ножницы;
  • карандаш и линейка;
  • мелкие бусины для декора открытки;
  • горячий клей.

Материалы для создания открытки в технике скрапбукинг: фото 1

Как сделать открытку на день рождения в технике скрапбукинг своими руками

1) Итак, сначала создадим основу нашей открытки. Для этого отступаем от края листа белой бумаги 7-10 см и проводим простым карандашом линию.

 

Мастер-класс по созданию открытки в технике скрапбукинг: фото 2

 

2) Далее делим полосу на три равные части.

 

Мастер-класс по созданию открытки в технике скрапбукинг: фото 3

 

3) Боковые ячейки снова делим на две части.

 

Мастер-класс по созданию открытки в технике скрапбукинг: фото 4

 

4) Схема открытки готова! Отрезаем получившийся набросок от листа.

 

Теперь по карандашным линиям складываем заготовку вот таким образом – крайние ячейки выгибаем наружу, а вторые ячейки складываем вовнутрь.

 

Мастер-класс по созданию открытки в технике скрапбукинг: фото 5

 

5) Затем создаём шаблон в виде бабочки для декоративного элемента на открытке. На небольшом отрезке бумаги рисуем контур двух крыльев бабочки. Вырезаем шаблон.

 

Мастер-класс по созданию открытки в технике скрапбукинг: фото 6

 

6) Прикладываем его к крайним ячейкам полосы и дублируем контур.

 

Мастер-класс по созданию открытки в технике скрапбукинг: фото 7

 

7) После чего отрезаем излишки бумаги по карандашным линиям. Вот такая основа открытки у нас получилась.

 

Мастер-класс по созданию открытки в технике скрапбукинг: фото 8

 

Мастер-класс по созданию открытки в технике скрапбукинг: фото 9

 

8) Далее для декора боковых частей открытки вырезаем из упаковочной бумаги с цветочным рисунком две прямоугольные заготовки. А вот для декора внутренней части создаём прямоугольную заготовку из однотонной бумаги.

 

Мастер-класс по созданию открытки в технике скрапбукинг: фото 10

 

9) Данные детали создаём немного меньшего размера, нежели основные части открытки. Приклеиваем их к основе.

 

Мастер-класс по созданию открытки в технике скрапбукинг: фото 11

 

Мастер-класс по созданию открытки в технике скрапбукинг: фото 12

 

10) Бабочку на фоне цветочков нужно выделить, для этого нам понадобится цветная бумага красного, алого или бордового цвета. Вырезаем из неё маленькие крылышки. Затем аккуратно их приклеиваем.

 

Мастер-класс по созданию открытки в технике скрапбукинг: фото 13

 

Мастер-класс по созданию открытки в технике скрапбукинг: фото 14

 

11) На белых участках крыльев ставим красным маркером миниатюрные точки. А на красных создаём белые точки гуашью.

 

Мастер-класс по созданию открытки в технике скрапбукинг: фото 15

 

Мастер-класс по созданию открытки в технике скрапбукинг: фото 16

 

12) Далее, когда краска полностью высохнет, украшаем их поверхность маленькими бусинами или стразами. Присоединяем их с помощью горячего клея.

 

Мастер-класс по созданию открытки в технике скрапбукинг: фото 17

 

13) Внутри открытки пишем свои пожелания.

 

Мастер-класс по созданию открытки в технике скрапбукинг: фото 18

 

14) Закрываем её и перевязываем скрученной гофро-полоской, тонкой атласной ленточкой или декоративным жгутом.

 

Мастер-класс по созданию открытки в технике скрапбукинг: фото 19

 

Мастер-класс по созданию открытки в технике скрапбукинг: фото 20

 

15) Чтобы данная деталь не соскочила, фиксируем её с обратной стороны капелькой термо-клея. Скрываем капельку вырезанным мини-сердечком.

 

Мастер-класс по созданию открытки в технике скрапбукинг: фото 21

 

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Всё, оригинальная открытка готова!

 

Открытка на день рождения в технике скрапбукинг: фото

 

Открытка на день рождения в технике скрапбукинг: фото

 

Открытка на день рождения в технике скрапбукинг: фото

 

 (голосов: 2)
Автор: Ольга Леликина
30 августа 2016
Фото: Ольга Леликина

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