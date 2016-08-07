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Бефстроганов из свиной печени в сливках: рецепт с фото

Одно из известных блюд – это бефстроганов. Хотя, вернее сказать, «бефстроганов» - это не название блюда, а способ нарезки мяса – мелкими, тонкими кусочками. Классический рецепт бефстроганова готовили из телятины и тушили в соусе из сметаны, однако, сейчас его готовят из всех видов мяса и субпродуктов. Для соуса используют сметану или сливки.

 

Бефстроганов из свиной печени в сливках: фото

 

Предлагаю вам приготовить бефстроганов из свиной печени в сливках. Печень, приготовленная по такому рецепту, получается мягкой и  сочной.

 

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Время подготовки: 20 минут. Время приготовления: 30 минут.

Ингредиенты для бефстроганова из свиной печени:

  • печень свиная - 800 грамм,
  • репчатый лук - 2 штуки,
  • растительное масло - 50 грамм,
  • сливки - 200 грамм,
  • перец молотый чёрный - 1 ч. ложка,
  • соль – по вкусу.

Ингредиенты для приготовления бефстроганова: фото 1

Рецепт приготовления бефстроганова из печени:

1) Печень свиную принято вымачивать в молоке, чтобы убрать горький вкус, но если вы купили свежую печень – этого можно не делать. Замороженную печень нужно разморозить при комнатной температуре, и обязательно вымочить в молоке около 60 минут.


Печень обработать – вымыть в проточной воде, удалить плёнку и прожилки.


Нарезать тонкими брусочками около 1 см.

 

Подготовленная печень: фото 2


2) Лук очистить и нарезать средней толщины полукольцами.

 

Измельчённый лук: фото 3

 

3) Нагреть сковороду с растительным маслом. Выложить нарезанную печень и обжарить на сильном огне около 5 - 6 минут, постоянно помешивая, чтобы печень зажарилась равномерно.

 

Приготовление печени: фото 4

 

4) Добавить нарезанный лук в сковороду к обжаренной печени.

 

Добавление в печень лука: фото 5

 

5) Обжарить печень с луком ещё 6-7 минут. Мешать сильно не надо, лук быстро готовится от температуры и сока печени.

 

Обжаренная печень с луком: фото 6

 

6) Добавить сливки с солью и молотым чёрным перцем к тушёной печени с луком. Перемешать и тушить ещё 20 минут.

 

Добавление в печень сливок и специй: фото 7

 

7) Бефстроганов из печени готов.

 

Готовый бефстроганов: фото 8

 

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В качестве гарнира к бефстроганову подойдёт картофель или любая каша, также сочетаться будут солёные овощи.

 

Бефстроганов из свиной печени в сливках: фото

 (голосов: 3)
Автор:
7 августа 2016
Фото: Мария Брель

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