Бефстроганов из свиной печени в сливках: рецепт с фото

Одно из известных блюд – это бефстроганов. Хотя, вернее сказать, «бефстроганов» - это не название блюда, а способ нарезки мяса – мелкими, тонкими кусочками. Классический рецепт бефстроганова готовили из телятины и тушили в соусе из сметаны, однако, сейчас его готовят из всех видов мяса и субпродуктов. Для соуса используют сметану или сливки.

Предлагаю вам приготовить бефстроганов из свиной печени в сливках. Печень, приготовленная по такому рецепту, получается мягкой и сочной.



Время подготовки: 20 минут. Время приготовления: 30 минут.

Ингредиенты для бефстроганова из свиной печени:

печень свиная - 800 грамм,

репчатый лук - 2 штуки,

растительное масло - 50 грамм,

сливки - 200 грамм,

перец молотый чёрный - 1 ч. ложка,

соль – по вкусу.

Рецепт приготовления бефстроганова из печени:

1) Печень свиную принято вымачивать в молоке, чтобы убрать горький вкус, но если вы купили свежую печень – этого можно не делать. Замороженную печень нужно разморозить при комнатной температуре, и обязательно вымочить в молоке около 60 минут.



Печень обработать – вымыть в проточной воде, удалить плёнку и прожилки.



Нарезать тонкими брусочками около 1 см.



2) Лук очистить и нарезать средней толщины полукольцами.

3) Нагреть сковороду с растительным маслом. Выложить нарезанную печень и обжарить на сильном огне около 5 - 6 минут, постоянно помешивая, чтобы печень зажарилась равномерно.

4) Добавить нарезанный лук в сковороду к обжаренной печени.

5) Обжарить печень с луком ещё 6-7 минут. Мешать сильно не надо, лук быстро готовится от температуры и сока печени.

6) Добавить сливки с солью и молотым чёрным перцем к тушёной печени с луком. Перемешать и тушить ещё 20 минут.

7) Бефстроганов из печени готов.



В качестве гарнира к бефстроганову подойдёт картофель или любая каша, также сочетаться будут солёные овощи.