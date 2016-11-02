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Блины с картошкой и свиной печенью: рецепт с фото

Блины с начинкой, запечённые в духовке, – традиционное праздничное блюдо украинской кухни. Они могут быть сладкими – с творогом, с маком, с вишнями, или солёными – с капустой, картошкой, мясным фаршем, печенью. В Украине эти блины называют особенно – «налысники», очень их любят и подают к столу на больших и маленьких праздниках. Предлагаем попробовать блины с картошкой и свиной печенью по этому простому рецепту.

 

Блины с картошкой и свиной печенью: фото

 

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Ингредиенты для теста на блины:

  • 3 яйца
  • 5 ст.л. муки
  • 1 ст.л. сахара
  • 0.5 ч.л. соли
  • 250 мл молока

Для начинки:

  • 300 г картофельного пюре
  • 200 г свиной печени
  • 1 луковица
  • растительное масло или свиной жир для обжаривания лука

Рецепт приготовления блинов с картошкой и печенью

1) Для приготовления блинов сначала взбиваем яйца с солью и сахаром. Добавляем к ним муку и хорошо размешиваем, чтобы мука полностью разошлась и в тесте не осталось комочков.

 

Приготовление блинного теста: фото 1

 

2) Вливаем в тесто молоко и размешиваем. Получается довольно жидкая консистенция (как жидкий йогурт). Чтобы не смазывать сковородку жиром под каждый блин, можно влить в тесто чайную ложку подсолнечного масла.

 

Готовое блинное тесто: фото 2

 

3) Жарим блинчики на сухой прокаленной сковородке. Под первый блин её лучше смазать жиром, а затем будет достаточно того масла, которое есть в тесте. На стандартную сковородку (около 20 см в диаметре) нужно примерно 50 мл теста. Можно поджаривать блинчики только с одной стороны и сразу снимать со сковородки.

 

Готовые блины: фото 3

 

4) Для начинки отваренный картофель горячим перетираем в пюре, а отваренную печень натираем на тёрке или пропускаем через мясорубку. Кубики лука обжариваем на жире.

 

Ингредиенты для начинки: фото 4

 

5) Хорошо смешиваем между собой компоненты начинки и выкладываем её довольно толстым слоем на всю поверхность блина.

 

Распределение начинки по блинам: фото 5

 

6) Плотно сворачиваем блин рулетом, придерживая начинку.

 

Формировка фаршированных блинов: фото 6

 

7) Такие закусочные блинчики лучше подавать тёплыми. Конечно, их можно подогреть в микроволновой печи, но их вкус улучшится в разы, если сложить готовые фаршированные блины в горшочек, переложить маслом и запечь в духовке.

 

Готовые фаршированные блины: фото 7

 

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Подавать блины с картошкой и печенью можно со сметаной или с соусом типа майонеза.

 

Блины с картошкой и свиной печенью: фото

 (голосов: 1)
Автор:
2 ноября 2016
Фото: Наталия Иванова

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