Блины с картошкой и свиной печенью: рецепт с фото

Блины с начинкой, запечённые в духовке, – традиционное праздничное блюдо украинской кухни. Они могут быть сладкими – с творогом, с маком, с вишнями, или солёными – с капустой, картошкой, мясным фаршем, печенью. В Украине эти блины называют особенно – «налысники», очень их любят и подают к столу на больших и маленьких праздниках. Предлагаем попробовать блины с картошкой и свиной печенью по этому простому рецепту.

Ингредиенты для теста на блины:

3 яйца

5 ст.л. муки

1 ст.л. сахара

0.5 ч.л. соли

250 мл молока

Для начинки:

300 г картофельного пюре

200 г свиной печени

1 луковица

растительное масло или свиной жир для обжаривания лука

Рецепт приготовления блинов с картошкой и печенью

1) Для приготовления блинов сначала взбиваем яйца с солью и сахаром. Добавляем к ним муку и хорошо размешиваем, чтобы мука полностью разошлась и в тесте не осталось комочков.

2) Вливаем в тесто молоко и размешиваем. Получается довольно жидкая консистенция (как жидкий йогурт). Чтобы не смазывать сковородку жиром под каждый блин, можно влить в тесто чайную ложку подсолнечного масла.

3) Жарим блинчики на сухой прокаленной сковородке. Под первый блин её лучше смазать жиром, а затем будет достаточно того масла, которое есть в тесте. На стандартную сковородку (около 20 см в диаметре) нужно примерно 50 мл теста. Можно поджаривать блинчики только с одной стороны и сразу снимать со сковородки.

4) Для начинки отваренный картофель горячим перетираем в пюре, а отваренную печень натираем на тёрке или пропускаем через мясорубку. Кубики лука обжариваем на жире.

5) Хорошо смешиваем между собой компоненты начинки и выкладываем её довольно толстым слоем на всю поверхность блина.

6) Плотно сворачиваем блин рулетом, придерживая начинку.

7) Такие закусочные блинчики лучше подавать тёплыми. Конечно, их можно подогреть в микроволновой печи, но их вкус улучшится в разы, если сложить готовые фаршированные блины в горшочек, переложить маслом и запечь в духовке.

Подавать блины с картошкой и печенью можно со сметаной или с соусом типа майонеза.