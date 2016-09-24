15 модных аксессуаров, которые обязательно должны быть в гардеробе

«Единственное, что отличает нас от животных, - наше умение пользоваться аксессуарами», - говорит Клери Белчер (Clairee Belcher) в фильме «Стальные магнолии»». Насколько это выражение справедливо? Признаёте вы его или нет, существует несколько модных аксессуаров, которые должны быть в женском гардеробе и без которых просто невозможно обойтись.

Используемые модные аксессуары могут придать наряду изюминку или, наоборот, испортить весь образ. Чтобы они вам подошли, их необходимо правильно использовать.

Итак, вот список самых необходимых аксессуаров, которые даже самому банальному наряду придадут шик и красоту!

Список модных аксессуаров, которые должны быть в гардеробе женщины

1. Солнцезащитные очки

Пара сексуальных солнцезащитных очков не только защитит ваши глаза от пагубных последствий воздействия ультрафиолета, но и позволит произвести впечатление на окружающих. Надо лишь подобрать такие, которые бы подходили к вашему лицу, только и всего.

2. Шарф и шейный платок

Шикарный шарф должен быть в гардеробе любой женщины. Его можно носить со спортивным или классическим стилем - ну, а по правде говоря, почти с любым выбранным вами образом.

Вы можете повязать шейный платок на голове, чтобы защитить свои волосы от вредного воздействия солнечных лучей, сделать из него сумку или топ. Поэтому, покупая этот аксессуар, будьте уверены, что обрели многофункциональную вещь для различных целей.

3. Нулевые очки в чёрной оправе

Хотя для одних очки - это необходимость, другие могут использовать их для создания образа. Прямоугольные очки в чёрной оправе могут сделать ваш образ чрезвычайно привлекательным, даже эксцентричным!

4. Серьги

Серьги - один из важнейших женских аксессуаров. Они всегда хороши. Главное - не переусердствовать. В следующий раз, когда пойдёте гулять с друзьями, наденьте серебряные серёжки. Они сейчас в моде!

5. Вместительная сумка

Сложно переоценить важность сумки для женщины. Нам всегда нужно носить с собой множество вещей: ключи от дома, мобильный телефон, косметику, зеркало, бумажник, предметы личной гигиены, лекарства и многое другое - всё это можно уместить только в безразмерной сумке. Другие для этого не подойдут.

6. Балетки

Трудно всю жизнь ходить на каблуках. Бывают случаи, когда необходима удобная обувь, и балетки в данном случае являются идеальным вариантом, чтобы придать вашем луку законченный вид.

Балетки не только красивы и удобны, но и подходят практически к любому наряду, будь то юбка, платье, джинсы или шорты. Этот аксессуар всегда находится в тренде с тех пор, как появился на модных подиумах.

7. Ожерелье

Если серьги - не для вас, тогда это точно ваше! Будь это короткое ожерелье, простая подвеска или даже цепочка - благодаря ей вы будете выглядеть элегантно и в то же время модно.

Главное, не совершайте ошибку, надев серьги и ожерелье вместе. Такой тандем станет настоящей катастрофой для вашего имиджа.

8. Палантин

Пойдите за покупками и выберите себе качественный палантин базовых цветов. Принесите его домой, и пусть там лежит. Палантин не только защитит от холода, но и сделает ваш образ элегантным.

9. Кольца

Кольца подчеркнут красоту ваших рук, но забудьте про маленькие кольца! Сейчас в моде крупные эффектные формы. Коктейльное кольцо сделает ваши руки красивее, чем когда-либо.

Шикарное коктейльное кольцо - это именно то, что может вам понадобиться для вечернего выхода. Особенно красиво кольцо будет смотреться, если вы наденете платье.

10. Классические туфли на каблуке

Классические лодочки на каблуке станут идеальным дополнением вашего наряда. Такие туфли базовых оттенков всегда должны быть в женском гардеробе.

11. Браслет-манжета

Этот орнамент украсит руку и сделает ваш образ простым, даже элегантным. Это правильный элемент наряда, которым можно щегольнуть на дружеской вечеринке.

12. Ремни и пояса

Ремни и пояса помогут создать модные сочетания цветов и соединить ваш наряд в единое целое. В гардеробе любой модницы их множество, но лучше выбирать универсальные модели.

Если у вас фигура «песочные часы», вам определённо пойдут ремни. Их продаётся большое разнообразие - от супер-тонких до ультра-толстых.

Продемонстрируйте всем толстый ремень, украсив им классическую белую рубашку и потёртые синие джинсы, или тонкий поясок неонового оттенка с белым платьем до колена.

13. Часы

Часы - стильный аксессуар, который не должны упускать женщины. Модные и функциональные модели станут идеальным дополнением вашего наряда.

14. Шляпа

Если вы не успели вымыть голову или просто хотите добавить интересный штрих к вашему ансамблю - оденьте шляпу.

Существует множество стилей шляп, среди которых обязательно найдётся тот, который подходит вам.

15. Клатч

Вечерние или повседневные клатчи очень подходят к маленькому и не только чёрному платью.

Итак, чего же вы ждёте, девушки? Хватайте кошельки и вперёд, за покупками для создания модного имиджа!