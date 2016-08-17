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Скумбрия, солёная в чайном рассоле в домашних условиях: рецепт с фото

Любите рыбку? Но не всегда удаётся купить вкусную и свежую готовую рыбу, имеем в виду скумбрию или селёдку. Но ведь можно засолить рыбку и в домашних условиях. Вкуснейшая скумбрия, солёная в домашних условиях, получается по этому проверенному рецепту. Причём, даже можно придать ей цвет «лёгкого загара», для этого мы не будем использовать неизвестного происхождения жидкий дым, воспользуемся обычной заваркой. Сухой чай придаст рыбе красивый цвет, при этом вы будете точно уверены в качестве потребляемого вами продукта.

 

Скумбрия соленая в чайном рассоле в домашних условиях: фото

 

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Ингредиенты для приготовления солёной скумбрии в чайном рассоле:

  • Свежая скумбрия – 3 штуки (около 1,5 кг),
  • Вода – 2,5 литра,
  • Соль – 8 ст. ложек,
  • Сахарный песок – 4 ст. ложки,
  • Сухая заварка – 3 ст. ложки (с горкой),
  • Приправа для пряного посола рыбы – 1 ст. ложка,
  • Лавровый лист – 2 листика,
  • Чёрный и красный молотый перец - по вкусу,
  • Также вам потребуется 1 трёхлитровая банка с крышкой.

Как засолить скумбрию в домашних условиях

1) Приготовьте все ингредиенты. При покупке скумбрии отдайте предпочтение рыбе с головой, так вы точно сможете проверить её качество, у свежей рыбки глаза не впалые и не покрыты толстым налётом. Промойте рыбу, подготовьте ингредиенты.

 

Ингредиенты для пригоовления солёной скумбрии: фото 1

 

2) В глубокую кастрюлю налейте тёплую воду. Выложите в неё соль, сахарный песок и заварку. Поставьте на огонь и доведите маринад до кипения.

 

Приготовление маринада: фото 2

 

3) В горячий маринад опустите приправу для пряного посола рыбы и другие специи (лавр и перец). Перемешайте и потомите на огне ещё полминуты.

 

Добавление в маринад специй: фото 3

 

4) Остудите маринад до комнатной температуры. Не заливайте рыбу горячим маринадом! Она сварится и будет разваливаться прямо у вас в руках.

 

Готовый маринад: фото 4

 

5) В чистую банку выложите рыбу.

 

Рыба, уложенная в банку: фото 5

 

Рыба в банке: фото 6

 

6) Процедите остывший маринад и залейте им скумбрию в банке и закройте крышкой.

 

Рыба в маринаде: фото 7

 

Оставьте банку с рыбой в комнате на 5 часов. Затем поставьте в холодильник на двое суток, если рыба крупная. Если рыба средних размеров, то пробу снимать можно уже через 24 часа.

 

Скумбрия соленая в чайном рассоле в домашних условиях: фото

 

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7) Готовую скумбрию нарежьте порционными кусочками и подавайте с маринованным луком и отварным картофелем.

 

Скумбрия соленая в чайном рассоле в домашних условиях: фото

 

Скумбрия соленая в чайном рассоле в домашних условиях: фото

 

Хранить слабосолёную скумбрию можно 2 – 3 суток, завернув в бумагу или положив в сухой полиэтиленовый пакет.

 

Приятного вам аппетита!

 (голосов: 2)
Автор:
17 августа 2016
Фото: Мария Брель

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